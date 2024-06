Sarno: nuova giunta comunale del Sindaco Francesco Squillante

A due settimane dalla vittoria elettorale, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha definito la nuova giunta comunale. La distribuzione degli incarichi rispecchia l’accordo tra le forze della coalizione vincente, con particolare attenzione a Base Popolare, il partito più votato.

Due assessori saranno nominati tra le file di Base Popolare, con Ida Mareschi, la più votata in assoluto nelle recenti elezioni, che assumerà il ruolo di vicesindaco. Franco Robustelli è un altro nome in lizza, anche se non è esclusa la possibilità che Antonio Ascolese, il secondo eletto, possa essere considerato per uno dei due posti nell’esecutivo.

Il Partito Democratico (PD) riceverà anch’esso due assessorati. Giuliana Morosini e Enzo Correa, già assessore nelle precedenti consiliature, sono i nomi confermati. Sergio Di Leva, il primo eletto dei democratici, ha deciso di rinunciare per motivi professionali e politici alla carica di vicesindaco, assumendo invece il ruolo di capogruppo del PD in consiglio comunale. Questo permetterà l’ingresso in consiglio dei “ripescati” Gianpaolo Salvato, ex assessore del sindaco Giuseppe Canfora, e della new entry Michele Franco.

Italia Viva avrà la presidenza del consiglio comunale con Giuseppe Sodano, il primo eletto della lista. Il gruppo civico “Squillante Sindaco” avrà un assessore tecnico, probabilmente Angela Sessa.

Per il gruppo Impegno e Passione, è prevista la riconferma di Annamaria Della Porta come assessore, già vicina all’ex sindaco Canfora, aprendo così la strada al ripescaggio di Sabato Crescenzo.

Infine, per il Partito Socialista Italiano, Lucio Annunziata sarà nominato assessore, mentre Emanuele Esposito entrerà in consiglio comunale.

La nuova giunta di Francesco Squillante si presenta come un mix di esperienza e nuove energie, pronta a lavorare per il futuro di Sarno.