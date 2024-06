Summer Aut, campo estivo all’insegna dell’inclusione

Summer Aut, un campo estivo educativo e inclusivo per bambini e ragazzi autistici. L'idea messa in campo dall'Associazione Autismo e ABA Ets

Il campo estivo Summer Aut, nato cinque anni fa, rappresenta un’importante risorsa per le famiglie con bambini autistici. L’idea, ospitata dalla meravigliosa Tenuta Dicorbara, è messa in campo per garantire supporto continuo anche in estate e per estendere il rapporto 1 a 1 tra ragazzi e operatori anche al di fuori dalle mura del centro gestito dall’Associazione Autismo e ABA. Ne abbiamo parlato con Amelia Mangiacapra, presidentessa dell’Associazione Autismo e ABA, la quale ai nostri microfoni ha descritto non solo le attività del campo ma anche l’importanza educativa che esso rappresenta.

Summer Aut, ambiente educativo e sicuro

«ll Summer Aut offre un ambiente sicuro e stimolante grazie alla coordinazione attenta degli operatori, come Antonietta Oliva, che aiutano i piccoli e giovani ospiti ad esprimere appieno la propria fantasia e la propria creatività.

Ogni giorno, i piccoli e giovani partecipanti sono coinvolti in una serie di attività che culminano in un momento speciale in piscina, simile a un villaggio turistico. Questa impostazione aiuta i bambini a familiarizzare con i rumori, la musica e altri stimoli, un’esperienza spesso difficile da gestire per i genitori nei contesti vacanzieri tradizionali.

Il campo ogni giorno propone diverse tematiche quotidiane, tra le più disparate, come le Hawaii, il Teatro e la Costiera Amalfitana, per invogliare i bambini a viaggiare con la propria fantasia e a realizzare progetti con le proprie mani, prima di raggiungere l’ambito “premio finale”: il bagno in piscina».

Autismo e ABA ETS, supporto costante tutto l’anno

«Le attività di Autismo e ABA ETS, ci spiega la presidentessa, non si limitano però all’esterno. Anche all’interno della sede a Pagani sono presenti laboratori pomeridiani che hanno dimostrato notevoli miglioramenti nei partecipanti. Tra le attività offerte, spiccano la danza, l’abilità sportiva e altre discipline sportive. Un progetto di piscina, che si estende per oltre un mese, offre un ulteriore supporto fuori dal contesto scolastico, garantendo anche una migliore organizzazione lavorativa per i genitori».

«La Summer Aut durerà circa un mese, tra le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi al meglio dopo la chiusura scolastica. Quest’anno la partecipazione e la richiesta sono state però così elevate che alcune famiglie sono rimaste escluse. Per questo motivo, stiamo pensando di organizzare un progetto estivo ad agosto, all’interno della nostra sede a Pagani, per garantire supporto anche a chi rimane in città nelle settimane più calde dell’anno».

Ci spiega Amelia Mangiacapra che questo aiuterà non solo le famiglie che non vanno in vacanza, ma garantirà anche continuità nell’assistenza ai ragazzi. La nostra missione è fare la differenza nella vita dei ragazzi con autismo e delle loro famiglie, e siamo felici di poterlo fare attraverso iniziative come la Summer Aut.

Ma quali sono stati i risultati ottenuti con i ragazzi che hanno partecipato alla Summer Aut negli anni precedenti?

«I risultati sono stati molto positivi» – sostiene con gioia la presidentessa – «Abbiamo visto bambini che lo scorso anno avevamo appena iniziato a seguire, e che quest’anno rispettano le regole e mangiano tutto, superando anche selettività alimentari; alcuni bambini che non mangiavano fuori casa ora hanno cominciato a farlo, e questo è un grande passo avanti per le loro famiglie. I nostri operatori sono continuamente formati e supportati dagli operatori, che sono analisti del comportamento certificati. Questo garantisce che il lavoro con i ragazzi sia sempre di alta qualità e adattato alle loro specifiche esigenze. Il loro supporto è fondamentale per supervisionare e migliorare costantemente le nostre pratiche».

Summer Aut non è solo un’opportunità di divertimento, ma anche un fondamentale sostegno per molte famiglie, accogliendo anche bambini che non frequentano il centro durante l’anno. Questo progetto inclusivo rappresenta un importante passo avanti nel fornire un ambiente accogliente e stimolante per i bambini autistici, aiutandoli a sviluppare nuove competenze e a vivere esperienze significative.