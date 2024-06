Tragico incidente: bambino di 8 anni muore schiacciato da un tavolo

Un tragico incidente ha scosso Montemarano, in provincia di Avellino, nel tardo pomeriggio di ieri. Un bambino di soli 8 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un pesante tavolo di ferro nel giardino della sua abitazione, situata in una zona di campagna del comune.

L’incidente

L’incidente è avvenuto mentre il piccolo stava giocando all’aperto. Per cause ancora da chiarire, ma ritenute del tutto accidentali, il tavolo si sarebbe ribaltato, travolgendo il bambino che è morto sul colpo. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 si è purtroppo rivelato inutile; i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

I rilevi del caso

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Montemarano e dell’aliquota operativa della compagnia di Montella per svolgere gli accertamenti del caso. La salma del bambino è stata inizialmente trasportata in ospedale, in attesa delle disposizioni della Procura di Avellino per un’eventuale autopsia. Successivamente, il corpo è stato rilasciato e consegnato ai familiari per permettere lo svolgimento del funerale.