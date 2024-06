Whatsapp, problemi con l’app: i messaggi audio si bloccano

Oggi, numerosi utenti di WhatsApp si lamentano per un problema che si verifica durante l’invio dei messaggi audio.

Di recente, l’app ha avuto vari disservizi, come difficoltà di accesso o chiusure improvvise. Oggi, però, l’attenzione è rivolta a un problema specifico con l’invio dei messaggi audio. Questa funzione è molto utilizzata per la sua praticità, sia per comunicazioni lavorative che personali. Quando non funziona, siamo costretti a tornare ai tradizionali messaggi di testo.

Nel pomeriggio di oggi, molti utenti hanno segnalato rallentamenti e, in alcuni casi, errori durante l’invio dei messaggi audio. Questo problema si è verificato non solo sull’app mobile, ma anche sulla versione web di WhatsApp. Al momento, l’azienda non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale riguardo a questi episodi.