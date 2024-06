Angri. In consiglio ok al bilancio di Comunità Sensibile e le Tariffe TARI 2024

Il consiglio comunale di ieri ha registrato l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024 della società consortile di gestione dei servizi sociali dell’ex piano di Zona Angri, Scafati, Sant’Egidio, Corbara “Comunità Sensibile”. La discussione, avanzata dal gruppo “Progettiamo Angri”, si è focalizzata principalmente sulla rappresentazione delle numerose attività svolte nell’ambito di competenza, che non erano state adeguatamente riportate nelle relazioni presentate ai consiglieri.

La relazione della direttrice

La richiesta dei consiglieri di minoranza è stata spiegata in modo chiaro e competente dalla direttrice della società consortile, Rosaria Dell’Aversana, la quale ha illustrato nel dettaglio le attività svolte per un valore di circa 13,5 milioni di euro, tutte rivolte alle fasce più deboli della popolazione. Particolare rilievo è stato dato alla richiesta del gruppo “Progettiamo Angri” di investire maggiori risorse per i cosiddetti “invisibili”, attraverso servizi come il domiciliare ADH e ADA e l’assegno cure, rivolti rispettivamente a persone diversamente abili, anziani e malati gravi.

Il PEF

Un’altra discussione di rilevo ha riguardato l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato dei rifiuti e le tariffe TARI 2024. In aula, il Sindaco e la maggioranza consiliare non sono stati in grado di rispondere al quesito del Consigliere di Fratelli D’Italia Vincenzo Ferrara sul maggior costo caricato in bolletta TARI rispetto ai costi reali sostenuti dalla società AES, con una differenza di circa 1 milione di euro. Il Consigliere Comunale di “Progettiamo Angri” Domenico D’Auria ha sottolineato l’aumento del carico tributario a carico della famiglia media angrese, composta da due figli minorenni e con una residenza di circa 100 metri quadrati, che è aumentato a circa 1000 euro all’anno durante l’amministrazione di Cosimo Ferraioli.

Le altre approvazioni

Infine, sono stati approvati la ricognizione delle società partecipate, il nuovo regolamento di protezione civile e altri debiti fuori bilancio, completando così i punti di un consiglio comunale caratterizzato dalle varie discussioni.

Natalia Pepe