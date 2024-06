Sporting Arechi di Pellezzano: primo stage di Calcio a 5 femminile

L’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi di Pellezzano sta formando una squadra di calcio a 5 femminile e cerca nuove giocatrici pronte a scendere in campo con entusiasmo e spirito di squadra! Questo ambizioso progetto nasce grazie all’iniziativa Spazi Civici e al progetto “Futuro in Mano”, finanziato da Sport&Salute.

L’obiettivo dell’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi di Pellezzano è formare una squadra competitiva e affiatata che rappresenti con orgoglio il nostro territorio nel campionato di serie C femminile di calcio a 5. L’ associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi guidata dal presidente Alfonso Gaeta offre allenamenti regolari con un allenatore esperto, che guiderà le atlete nel miglioramento delle loro abilità tecniche e tattiche. Inoltre, le partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte ad attività extra sportive finalizzate al team building, che includono sessioni sociali e ricreative per rafforzare il gruppo.

Le atlete potranno anche beneficiare di sedute in palestra, progettate per migliorare la loro forma fisica e prevenire infortuni. L’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi si impegna a creare un ambiente inclusivo e amichevole, dove tutte le giocatrici sono le benvenute e possono crescere insieme. Partecipare a questa iniziativa significa anche avere la possibilità di competere nei campionati FIGC e in altri tornei locali, vivendo l’emozione delle gare ufficiali.

Inoltre, su richiesta, le giocatrici potranno usufruire di supporto professionale fornito da nutrizionisti, psicologi e fisioterapisti, garantendo così un approccio completo al benessere e alla performance sportiva.

I requisiti per partecipare a questa straordinaria iniziativa sono semplici: passione per il calcio e la voglia di mettersi in gioco, disponibilità a partecipare agli allenamenti e alle partite, spirito di squadra e desiderio di crescere insieme alle proprie compagne.

Se il calcio è la tua passione e vuoi far parte di un progetto dinamico e coinvolgente, l’associazione sportive dilettantistica Sporting Arechi è il posto giusto per te. Non perdere questa occasione unica di far parte della prima squadra femminile di calcio a 5 dell’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi e di vivere un’esperienza sportiva e umana indimenticabile.

Per maggiori informazioni e per iscriverti allo stage, contatta l’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi al numero 3921598545 o inviando un’email a sportingarechi@gmail.com.