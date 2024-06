Terra dei fuochi: denunciati due imprenditori

Caserta – Due imprenditori di Trentola Ducenta, comune situato nella nota Terra dei Fuochi, sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Marcianise. Durante un’operazione condotta insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Caserta e della locale stazione, è stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti edili nel piazzale della loro stessa azienda.

La vicenda

In particolare, i militari hanno individuato uno scavo di circa sei metri di lunghezza, quattro di larghezza e due di profondità, riempito con materiali di scarto come capitelli in marmo danneggiati, water in ceramica rotti, mattonelle in ceramica, fresato d’asfalto, tubi in plastica rotti e terra da scavo. Lungo le pareti dello scavo sono stati trovati ulteriori rifiuti edili, segno di precedenti sversamenti.

Accanto allo scavo, è stato inoltre rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi: 40 sacchi di plastica trasparenti contenenti carta utilizzata per lavori edili, imballaggi in carta e plastica di “Elastoprem”. Questi rifiuti non risultavano prodotti dall’azienda di Trentola, ma miscelati tra loro. L’assenza dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti ha impedito ai carabinieri di tracciare la provenienza dei materiali.

Nella stessa giornata, a Casal di Principe, la Polizia di Stato ha sequestrato un autolavaggio abusivo e denunciato un 50enne, ritenuto il gestore di fatto dell’attività. Questi interventi rientrano nei controlli ambientali intensificati nella Terra dei Fuochi, zona tristemente nota per gli sversamenti illegali e i conseguenti danni ambientali.