"Un Orgoglio per la Nostra Comunità": Maria D'Aniello annuncia il riconoscimento di cinque progetti sociali come buone pratiche di welfare responsabile

Angri. Politiche sociali: cinque progetti esemplari presentati a Siena. D’Aniello soddisfatta

Maria D’Aniello, assessore delegato alle politiche sociali del Comune di Angri, annuncia un importante traguardo per la sua città. Cinque progetti dell’Assessorato Politiche Sociali sono stati selezionati come buone pratiche di Welfare Responsabile in ambito comunale. La selezione è stata presentata a Siena dalle Università di Napoli Parthenope e l‘Università degli Studi di Salerno, nell’ambito dell’osservatorio sul Welfare Responsabile nel Mezzogiorno.

Angri città del welfare

“È un grande onore per noi essere riconosciuti a livello regionale per il nostro impegno nel migliorare il benessere sociale dei cittadini di Angri,” dice Maria D’Aniello. “Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro di squadra e della dedizione di tutti coloro che credono nel valore delle politiche sociali inclusive e innovative.” aggiunge l’assessore.

Un comune virtuoso

Il Comune di Angri è uno degli otto Comuni della Regione Campania a essere stato scelto e presentato sulla brochure dell’evento come esempio di spicco per i progetti sociali oggetto di studio. Questi progetti non solo hanno dimostrato efficacia nell’affrontare le sfide sociali locali, ma hanno anche offerto modelli replicabili per altre comunità del Mezzogiorno e oltre.

Azioni progettuali ad ampio raggio

“I nostri progetti coprono una vasta gamma di interventi, dall’inclusione sociale all’assistenza per le famiglie in difficoltà, fino alla promozione del volontariato e dell’educazione civica,” ha aggiunto D’Aniello. “Questa selezione non è solo un riconoscimento del passato, ma un incoraggiamento a continuare su questa strada, innovando e migliorando costantemente.”

Una vetrina importante

L’evento di Siena ha rappresentato un’importante vetrina per il Comune di Angri, mettendo in luce il lavoro svolto e creando opportunità per future collaborazioni con altre istituzioni e organizzazioni impegnate nel welfare.

I partner

D’Aniello ha voluto ringraziare tutti i partner coinvolti nei progetti e ha ribadito l’impegno del Comune a continuare a lavorare per un welfare sempre più responsabile e inclusivo. “Questo successo è un segnale positivo per tutti noi e un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Angri. Continueremo a lavorare con passione per costruire un futuro migliore per tutti.”

Natalia Pepe