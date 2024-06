Scafati insicura. Rubato un camper da 100mila euro in pieno centro

Scoppia il caso in piazzale Aldo Moro a Scafati: un camper dal valore di circa 100mila euro viene rubato rilanciando l’allarme sicurezza. Un nucleo di turisti di origine tedesca aveva parcheggiato nell’area a due passi da Palazzo Mayer e dalla Villa comunale il proprio mezzo, adesso l’amministrazione comunale punta l’attenzione anche sulla necessità di garantire vivibilità anche ai tanti visitatori in città attratti da Pompei.

La scoperta

Il fatto è accaduto domenica scorsa, ma è stato reso noto solo ieri. Un gruppo di turisti di origine tedesca aveva deciso di utilizzare l’area per camperisti di piazzale Aldo Moro per parcheggiare il proprio camper per recarsi attraverso la stazione di Trenitalia nella città pompeiana. Al loro ritorno, però, l’amara scoperta: camper scomparso con successivi momenti di grande preoccupazione e panico visto il valore elevato dell’autocaravan, che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro, oltre ad altri effetti di valore presenti in quel momento sul camper. Il furto è stato così denunciato alla locale tenenza dei carabinieri di via Oberdan, che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto anche attraverso l’utilizzo della videosorveglianza presente su alcune aree limitrofe come via Pietro Melchiade.

Alfonso Romano