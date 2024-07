Nocera Inferiore: ZTL e nuove restrizioni per una movida più sicura

L'iniziativa tiene conto delle esigenze di maggiore pedonalizzazione e potrebbe essere modificata in base agli eventi estivi in programma

NOCERA INFERIORE – Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle attività all’aperto, Nocera Inferiore ha implementato nuove restrizioni per la Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel centro urbano. L’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Andrea D’Elia, stabilisce divieti di sosta in via Barbarulo e via Garibaldi tutti i sabati dalle 18.30 alle 22.00, e le domeniche e i festivi dalle 10.45 alle 13.15. Il provvedimento, in vigore fino al 31 ottobre, mira a garantire strade libere e sicure per pedoni e residenti, in particolare durante la movida.

L’iniziativa tiene conto delle esigenze di maggiore pedonalizzazione e potrebbe essere modificata in base agli eventi estivi in programma. Inoltre, l’inaugurazione imminente della rotatoria di via Atzori, con nuovi posti auto, potrebbe portare ulteriori variazioni. Nei fine settimana, la presenza di vigili urbani sarà estesa fino a mezzanotte per garantire la sicurezza.

Questa ordinanza riflette l’impegno dell’amministrazione del sindaco Paolo De Maio per valorizzare il centro storico e migliorare la qualità della vita, riducendo anche l’inquinamento atmosferico. Le nuove regolamentazioni sono destinate a migliorare la vivibilità del centro cittadino, bilanciando le esigenze di residenti e attività commerciali.