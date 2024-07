Circumvesuviana. Ecco l’orario estivo

Dal 1° luglio al 10 settembre 2024 è in vigore l'orario estivo per le linee vesuviane.

Dal 1° luglio al 10 settembre 2024 è in vigore l’orario estivo per le linee vesuviane. Come ogni anno, ci saranno tagli significativi alle corse, specialmente per le linee Napoli-Sarno e Napoli-Poggiomarino, mentre la linea per Baiano sarà completamente sospesa per lavori.

La linea per Sorrento vedrà un incremento delle corse per far fronte alla maggiore affluenza di turisti. Dal 3 luglio 2023, i treni per Sorrento partiranno dal binario 1 di Piazza Garibaldi, mentre i Campania Express partiranno dal binario 3. Si consiglia ai viaggiatori di verificare sempre il binario di partenza sui tabelloni presenti in stazione e di arrivare con anticipo per evitare ritardi.

Gli orari estivi della linea Napoli-Sorrento prevedono partenze da Napoli Porta Nolana e Piazza Garibaldi con fermate strategiche, inclusa quella di Pompei Scavi – Villa dei Misteri. Gli orari delle partenze da Napoli Porta Nolana per Sorrento variano dalle 5:40 alle 22:11, mentre i ritorni da Pompei Scavi – Villa dei Misteri a Napoli sono dalle 6:11 alle 22:44. Per i treni da Sorrento a Napoli, le partenze variano dalle 5:30 alle 22:02.

La linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino subirà significativi tagli. Gli orari delle partenze da Napoli Porta Nolana per Poggiomarino variano dalle 5:50 alle 21:33. Le principali partenze da Poggiomarino per Napoli sono dalle 5:54 alle 20:18.

La linea Napoli-Sarno subirà notevoli riduzioni durante il periodo estivo, con partenze da Napoli Porta Nolana per Sarno dalle 5:46 alle 19:58 e ritorni da Sarno per Napoli dalle 6:02 alle 19:50.

La linea ferroviaria per Baiano è completamente sospesa a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Sono stati messi a disposizione servizi sostitutivi di autobus, ma la loro frequenza è molto ridotta rispetto ai treni, causando disagi. I principali problemi dei bus sostitutivi includono percorsi non ben definiti, collegamenti limitati, traffico congestionato e incidenti.