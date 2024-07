Nocera Superiore, in attesa della nuova giunta capitanata da D’Acunzi 

NOCERA SUPERIORE – Ancora fumata nera per la nuova giunta comunale di Nocera Superiore. A otto giorni dal ballottaggio che ha visto l’elezione di Gennaro D’Acunzi come sindaco, Nocera Superiore non ha ancora il suo primo cittadino proclamato ufficialmente. Gli accertamenti della commissione mandamentale procedono lentamente, e finché non saranno completati, la città resta senza un sindaco insediato. Nel frattempo, la segreteria generale dell’Ente gestisce la macchina amministrativa.

Il neo-eletto sindaco Gennaro D’Acunzi ha concluso le consultazioni con le liste che lo hanno sostenuto, dichiarando che sta lavorando per formare una giunta efficace. Ha assicurato che sceglierà le persone giuste per ogni ruolo, includendo anche un tecnico esterno.

Tra i nomi più discussi per la giunta ci sono Angelo Padovano, dottore commercialista e docente di Economia e Diritto, indicato per il Bilancio, e Franco Pagano, sostenitore di D’Acunzi con la lista “Oltre” dopo la separazione da Fratelli d’Italia. Sicure anche le presenze di Antonella Battipaglia e Raffaella Ferrentino, mentre il quinto posto è conteso tra Giuseppe Salzano e Bartolo Pagano.

Possibile anche la nomina di un city manager, figura tecnica di garanzia. Per la presidenza del Consiglio Comunale, il giovane consigliere Galante Teo Oliva è tra i favoriti, mentre altre posizioni come il Garante per gli animali e il Garante per i minori, richiesto da Marco Albani dell’Associazione Nazionale Padri Separati, sono ancora in fase di definizione.

Fonte: La Città