Nostalgia90 inaugura gli eventi all’Arena dei Templi di Paestum. Ecco quando

Paestum – Il prossimo 6 luglio alle ore 22.00, Nostalgia90 darà il via agli eventi del calendario 2024 all’Arena dei Templi di Paestum. L’iniziativa, che offre ingresso gratuito, si preannuncia come una serata indimenticabile per tutti gli appassionati degli anni ’90.

Nato nel 2015 nel Cilento, Nostalgia90 è rapidamente cresciuto fino a diventare la più grande community europea dedicata agli anni ’90. Angelo Radano e Alessio Testa, organizzatori del format, hanno creato un fenomeno che ha conquistato migliaia di fan grazie a spettacoli curati nei minimi dettagli. Il decennio degli anni ’90, caratterizzato da successi musicali indimenticabili e da un entusiasmo contagioso, rivive così in un evento che unisce musica, animazione e scenografie a tema.

L’Arena dei Templi di Paestum, situata a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum, Patrimonio UNESCO, sarà la cornice perfetta per questa serata speciale. L’evento, organizzato da Planet, permetterà ai partecipanti di immergersi in un’atmosfera unica, con una discoteca all’aperto che farà rivivere i momenti più iconici degli anni ’90.

La serata sarà caratterizzata da un dj set che proporrà tutti i brani più celebri di quell’epoca, remixati in chiave dance. Da “What is Love” di Haddaway a “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino, passando per “Blue” degli Eiffel 65 e “Sweet Dreams” di La Bouche, il pubblico potrà ballare e cantare insieme ai successi che hanno segnato una generazione. Non mancheranno nemmeno i brani di artisti come Alexia, Prezioso, Cappella, Snap e Robert Miles, i cui tormentoni sono ancora conosciuti dagli adolescenti di oggi.

L’appuntamento è dunque fissato per il 6 luglio all’Arena dei Templi di Paestum, per una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia, pronta a far rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile.