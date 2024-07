Scafati. Scontro sulle discariche abusive, sono fuori controllo. La denuncia social

Sui social abbondano le immagini di degrado sul territorio di Scafati. Il sindaco Pasquale Aliberti continua a denunciare episodi di conferimenti abusivi, mentre la minoranza segnala la mancanza di attenzione alla manutenzione delle aree urbane.

La campagna social di Aliberti

Il primo cittadino scafatese nella giornata di ieri è tornato a rilanciare la propria campagna social volta a sensibilizzare la cittadinanza a un corretto conferimenti di qualsiasi tipo di rifiuto, denunciando le discariche abusive presenti sul territorio.

Zone critiche

Via Torino, traversa Obelisco, via San Francesco e zona Marra al centro delle riflessioni di Aliberti degli ultimi giorni: «Sono zone che subiscono le aggressioni di gente che quotidianamente sversa illegalmente creando delle vere discariche. Ogni mattina gli operatori si attivano per eliminarle ma sono diventati punti di sversamento abusivo. Siamo in allerta, applicheremo la massima sanzione prevista».

Le segnalazioni di Carotenuto

Anche l’opposizione prende posizione sull’argomento, segnalando situazioni di degrado e chiedendo all’ente comunale interventi incisivi per la vivibilità del territorio. Il consigliere comunale Francesco Carotenuto ha segnalato micro discariche sul cavalcavia Omero, luogo dove la stessa Polizia Locale era già intervenuta nelle settimane precedenti. «Ho segnalato agli uffici competenti una situazione di degrado che ormai coinvolge intere aree della città. La manutenzione, il controllo del territorio – sottolinea il rappresentante dell’opposizione – devono essere una costante e non una concessione. Non si può provvedere a spot o solo attraverso qualche selfie».

Alfonso Romano