TennisTavolo. L’ASD TT Aldo Pappalardo: da compagine di Provincia a protagonista Mondiale

In poco più di dieci anni di attività, l’ASD TT Aldo Pappalardo ha compiuto un percorso straordinario. Fondata nel 2010, questa squadra di tennistavolo è passata da una realtà locale a una presenza significativa a livello nazionale. Nel 2024, ha raggiunto traguardi prestigiosi, come la partecipazione ai campionati italiani master di Riccione, dove ha conquistato un oro, un argento e tre bronzi. Inoltre, la società è presente nel campionato nazionale femminile di serie B e nei campionati regionali di C2, D1 e D2, con la squadra di D2 che ha ottenuto la vittoria finale.

Un Percorso di Successo

Presieduta da Filomena Della Gloria, l’ASD TT Aldo Pappalardo è affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) e iscritta al CONI. La società conta circa quaranta atleti, dai più giovani di otto anni ai veterani di sessantasette. Nata ad Angri, dove mantiene la sede legale, la società ha trovato la sua casa a Poggiomarino, allenandosi nella palestra dell’I.C. 1 Capoluogo plesso G. Falcone. Questa struttura è stata migliorata negli anni per rispettare i requisiti federali.

Pronti per i Campionati Mondiali Master

Dal 7 al 14 luglio, gli atleti dell’ASD TT Aldo Pappalardo parteciperanno ai Campionati Mondiali Master di Tennistavolo ITTF a Roma 2024, un evento che vedrà la partecipazione di 6100 atleti provenienti da 109 nazioni. La cerimonia inaugurale del 7 luglio vedrà la presenza del Ministro dello Sport, dei rappresentanti del CONI e della FITeT, del Sindaco di Roma e di altre autorità sportive e istituzionali.

Rappresentanza e Ambizioni

A rappresentare la società saranno Filomena Della Gloria, Anna Shmigelskaya, Massimo Canfora, Eduardo Fasulo, Giuseppe Ferrara e Laura Gambacorta. Questi atleti cercheranno di ottenere risultati importanti in un contesto internazionale, portando con sé l’orgoglio di una realtà che ha superato ogni aspettativa iniziale.

Un Momento di Grande Soddisfazione

In un periodo in cui gli sport più popolari non hanno dato i risultati sperati, l’ASD TT Aldo Pappalardo spera di portare a casa nuovi traguardi su un campo meno blasonato ma ricco di soddisfazioni per la tenacia e il sacrificio dei suoi membri. La società guarda al futuro con speranza, determinata a continuare a crescere e a lasciare il segno nel mondo del tennistavolo.

“I risultati raggiunti dall’ASD TT Aldo Pappalardo rappresentano un esempio non solo di sport, ma anche di attaccamento e speranza per il territorio. Attraverso il lavoro, il metodo e la passione si possono raggiungere grandi risultati in ogni campo della vita” sono i complimenti dell’assessore delegata Maria Carillo “Come assessore allo Sport e da parte dell’amministrazione di Poggiomarino esprimiamo le nostre congratulazioni per il percorso compiuto e auguriamo buona fortuna per l’appuntamento mondiale, che rappresenterà comunque andrà un momento storico per la nostra comunità”