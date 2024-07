Campania, le nostre spiagge meta preferita delle tartarughe marine

Ischia – Un evento straordinario ha sorpreso gli abitanti e i turisti di Ischia questa mattina, i quali si sono svegliati con una sorpresa davvero speciale: una tartaruga caretta caretta ha deposto decine di uova sulla spiaggia della Chiaia, nel comune di Forio. Gli operatori ecologici sono stati i primi ad accorgersi del nido, scoprendo le tracce della tartaruga che, dopo aver deposto le uova durante la notte, è tornata verso il mare alle prime luci dell’alba.

L’area è stata immediatamente transennata per proteggere il nido e garantire la sicurezza delle uova. Gli esperti ambientali stanno monitorando la situazione per assicurarsi che le condizioni siano ottimali per la schiusa, prevista tra circa due mesi. Questo raro avvistamento è un segno positivo per la biodiversità marina e sottolinea l’importanza della conservazione degli habitat naturali delle tartarughe marine.

Tartarughe caretta caretta in Campania, un tesoro inestimabile per la bio diversità

La regione Campania vanta numerosi esempi di nidificazione di tartarughe marine, con siti noti anche ad Ascea e in altre località costiere. Questi eventi evidenziano la necessità di continuare gli sforzi di conservazione e sensibilizzazione per preservare questi preziosi habitat.

Il simpatico rettile, noto per le sue migrazioni su lunghe distanze, sceglie proprio le coste campane per la deposizione delle uova grazie alle loro condizioni ambientali favorevoli e alle spiagge sabbiose.

Ascea è uno dei siti più noti per la nidificazione delle caretta caretta. Situata nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, questa località ha visto negli ultimi anni un numero crescente di nidi, tanto che la caretta caretta è diventata vero e proprio simbolo della città.

Le associazioni ambientaliste, insieme alle autorità locali, monitorano regolarmente le spiagge per proteggere i nidi e assicurare la schiusa delle uova in sicurezza.

Oltre ad Ascea, altre località costiere campane come Marina di Camerota, Palinuro e Castel Volturno hanno registrato la presenza di nidi di caretta caretta. In queste aree, l’impegno delle comunità locali e delle organizzazioni ambientaliste è fondamentale per la protezione delle tartarughe marine. Le attività includono la sorveglianza dei nidi, la sensibilizzazione del pubblico e l’educazione ambientale nelle scuole.

Gli sforzi di conservazione hanno dato frutti significativi, ma la protezione di questi siti di nidificazione rimane una priorità. La minaccia rappresentata dall’attività umana, come il turismo non regolamentato, l’inquinamento e il cambiamento climatico, rende indispensabile un approccio coordinato per la salvaguardia di questi habitat critici.