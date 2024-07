Outdoor Film Festival 2024: un viaggio nei Sogni Cinematografici

San Valentino Torio – Al via la seconda edizione dell’Outdoor Film Festival, un evento che si distingue per la sua celebrazione del cinema all’aria aperta e per il suo tema ispiratore: il sogno come ambizione. Il festival si terrà dal 4 al 7 luglio e offrirà un’esperienza cinematografica unica, intrecciando proiezioni, incontri e dibattiti in una cornice suggestiva.

Le proiezioni e gli eventi si svolgeranno in tre location principali: Palazzo Formosa, Palazzo Montefusco e Piazza Amendola, tutti situati a San Valentino Torio. Il cortile di Palazzo Formosa, completamente all’aria aperta, ospiterà le proiezioni dei lungometraggi e cortometraggi in concorso, giudicati dai JUR-OFF ogni giorno dalle 15:00 alle 20:00.

Come sottolineano gli organizzatori stessi, l’innovazione dell’Outdoor film Festival 2024 sarà proiettare i contenuti all’interno di postazioni completamente immersive in modo che lo spettatore si immedesimi completamente nell’ambientazione. Gli spettatori saranno trasportati all’interno del film tramite lo sfondo in movimento sul quale siederanno, gli effetti particolari e le sedute stesse che saranno a tema, regalando esperienze davvero uniche.

Masterclass e incontri tematici

Ogni giorno, dalle 18:00 alle 20:00, si terrà una Masterclass sulla regia, organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. Questi workshop offriranno ai partecipanti l’opportunità di apprendere dai docenti universitari e dialogare con registi affermati. Inoltre, dalle 21:00, Piazza Amendola diventerà il cuore pulsante del festival con il MAIN STAGE, dove si terranno talk con attori e personalità del mondo dello spettacolo, seguiti da spettacoli musicali.

Il programma

4 Luglio

15:00: Benvenuto e presentazione JUR-OFF

15:45: Proiezione di “Frammenti”

16:00: Proiezione di “Deer Girl”

17:30: Votazione e pausa

18:00: Incontro ICONIC JUR-OFF: “Sogna oltre il limite” con Luca Cantore D’Amore, Mattia Cantore D’Amore e il prof. Alfonso Amendola

19:00: Ospite Luca Miniero

21:00: MAIN STAGE con Kat Graham e live band “SORVIDA”

5 Luglio

15:00: Accoglienza JUR-OFF

15:45: Proiezione di “Rasti”

16:10: Proiezione di “La notte è un giorno dispari”

17:30: Proiezione di “El canto de las moscas”

18:00: Masterclass sulla regia con Alfonso Amendola

19:00: Ospite Giorgia Farina

21:00: MAIN STAGE con Kelly Rutherford e Tribute Show

6 Luglio

15:00: Accoglienza JUR-OFF

15:45: Proiezione di “Ho vinto io”

16:00: Proiezione di “Collage”

17:15: Incontro ICONIC JUR-OFF: “Sogna ad occhi aperti” con Michael Caton-Jones e Maria Sole Di Maio

18:00: Masterclass sulla regia con Rosario Gallone e Lorenzo Di Paola

19:00: Ospite Ivan Silvestrini

21:00: MAIN STAGE con Katherine Kelly Lang e live band “PUNTINI”

7 Luglio

15:00: Accoglienza JUR-OFF

15:45: Proiezione di “Il diavolo è Dragon Cygan”

18:00: Masterclass sulla regia con Mariangela Palmieri

19:00: Ospite Valentina De Amicis

21:00: MAIN STAGE con il cast di “Paradiso delle Signore” e concerto di Erminio Sinni