Scafati, allagamenti ma niente pioggia. La denuncia del sindaco Aliberti

Scafati è stata colpita da un disastro ambientale senza precedenti in via Nuova San Marzano, nonostante l’assenza di piogge. Il fenomeno è causato dall’acqua proveniente dai paesi del Vesuviano, in particolare da Poggiomarino, che si riversa nel comune di Scafati. Secondo il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, sono stati realizzati lavori che deviano le acque verso il loro territorio, aggravando la situazione.

“Da soli non possiamo fermare un oceano in piena!”, dichiara Aliberti. La strada è stata transennata, ma molte abitazioni nella zona sono già totalmente allagate. Il sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e invita i cittadini in difficoltà a contattarlo direttamente”. Spiega Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati.

Le immagini dell’allagamento sono state inviate al Vice Presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, e ai responsabili della Gori, l’azienda che gestisce il servizio idrico. Aliberti sottolinea che mai prima d’ora si era verificato un disastro di tali proporzioni a via Nuova San Marzano e chiede che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

“Ho già chiesto ai vertici della Gori un tavolo tecnico nei prossimi giorni per capire perché il fenomeno è aumentato di queste proporzioni nella estrema periferia della città”, conclude il sindaco. La comunità attende risposte e soluzioni urgenti per far fronte a questa emergenza”. Scrive il sindaco sui propri profili social.