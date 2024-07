Vice Brigadiere fuori servizio arresta ladra di smartphone nei Quartieri Spagnoli

Dopo una breve corsa di circa cento metri, raggiunge una donna di 52 anni con ancora il cellulare rubato in mano.

È sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli, e in via Speranzella una dipendente di una pizzeria sta urlando in strada. Un’altra donna è appena fuggita dopo averle strappato lo smartphone dalle mani.

Molti spettatori rimangono a guardare, ma non un vice brigadiere della stazione di Varcaturo, che si trova al ristorante con la sua famiglia. Sentendo le grida di aiuto provenienti dal vicolo e poi dal locale dove sta mangiando, si alza e nota la vittima indicare una donna in fuga. Comprendendo immediatamente la situazione, inizia a correre. Dopo una breve corsa di circa cento metri, raggiunge una donna di 52 anni con ancora il cellulare rubato in mano.

Con l’aiuto di una pattuglia mobile della zona Centro, il vice brigadiere arresta la 52enne per furto con strappo. Attualmente, la donna si trova in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Fonte: ANSA