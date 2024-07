Angri. Sospetti ladri messi in fuga dalle sentinelle dopo il tam-tam online

Nella tarda serata di ieri, un gruppo di individui sospetti a bordo di alcune auto è stato avvistato aggirarsi per Via Nazionale e le sue traverse ad Angri. Grazie alla prontezza e alla vigilanza dei residenti, allertati tramite diverse chat dedicate, i presunti ladri sarebbero stati messi in fuga prima di poter compiere qualsiasi atto criminoso.

L’allarme

L’allarme è scattato rapidamente quando i cittadini hanno notato movimenti sospetti nelle strade di Via Nazionale, Via Petaccia, Via Santa Lucia, le traverse di Via Canneto, Via Quarto e la zona di confine con Sant’Egidio del Monte Albino. L’utilizzo delle chat di quartiere ha permesso una comunicazione immediata e coordinata tra i residenti, che hanno avvisato tempestivamente Carabinieri tramite il 112 e la vigilanza notturna.

La reazione

La pronta reazione dei residenti ha dimostrato l’efficacia di una vigilanza attiva e della collaborazione tra cittadini per garantire la sicurezza nella zona. “La sicurezza è una priorità per noi e continueremo a vigilare attentamente” dice un residente che ha partecipato all’allerta collettiva notturna.

Vigilanza preventiva

Nonostante il rapido intervento, è alta la guardia nella popolosa zona. I Carabinieri, allertati tramite il 112, stanno intensificando i controlli notturni e monitorando attentamente la situazione. L’episodio di ieri sera sottolinea la necessita di una più massiccia collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, e l’importanza di strumenti di comunicazione rapida per prevenire crimini e garantire una maggiore sicurezza della comunità. Si resta vigili.

ReCro