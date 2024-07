Incivili del sacchetto beccati: attiva la videosorveglianza ad Angri

La lotta contro gli incivili e i “furbetti del sacchetto” è a una svolta decisiva ad Angri con l’entrata in funzione della videosorveglianza territoriale. Entra in funzione la video sorveglianza territoriale e le telecamere hanno individuato diversi cittadini intenti a conferire rifiuti in maniera selvaggia lungo le strade della città.

Potenziamento dei controlli

Con l’entrata in vigore del nuovo calendario della raccolta differenziata, l’amministrazione comunale ha potenziato i controlli nelle aree più sensibili, frequentemente scenario di comportamenti incivili. Le immagini registrate, pubblicate in bassa risoluzione, per rispettare la privacy, mostrano chiaramente gli incivili all’opera sia di giorno che di notte, dalle auto e persino dai motorini, ignorando passanti e le telecamere di sorveglianza.

Via i punti di raccolta degli indumenti e vetro

“I punti di raccolta di indumenti e vetro sono stati spostati per essere meglio monitorati,” ha spiegato il sindaco Cosimo Ferraioli. “La collaborazione di tutti è essenziale. Chiediamo ai cittadini di segnalare qualsiasi comportamento scorretto alle autorità competenti e di sensibilizzare amici e vicini sull’importanza di mantenere pulite le nostre strade.”

Sanzioni

Le sanzioni per chi non rispetta le normative in materia di rifiuti sono state inasprite, con multe salate per i trasgressori. “È fondamentale che ogni Angrese faccia la sua parte, rispettando le nuove disposizioni e utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata,” ha aggiunto il sindaco Ferraioli.

Le foto dei trasgressori

La pubblicazione di ulteriori foto nei commenti sui social media mira a sensibilizzare ulteriormente la comunità e a dissuadere i trasgressori. “Fate girare questo messaggio,” ha esortato Ferraioli, “sperando che arrivi ai trasgressori e li convinca a comportarsi finalmente in maniera civile.” L’attivazione della videosorveglianza è un passo importante nella battaglia per mantenere la città più pulita e rispettosa delle regole. L’appello resta sempre quello di collaborare attivamente per mantenere Angri libera dai rifiuti e dalla perdurante inciviltà.

Natalia Pepe