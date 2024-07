Scafati. Grimaldi (PD): “Potenziamento spazzamento bloccato, propaganda del Sindaco crolla”

Michele Grimaldi denuncia: "Non ci sono i fondi per il potenziamento del servizio di spazzamento approvato dalla maggioranza"

Michele Grimaldi denuncia: “Non ci sono i fondi per il potenziamento del servizio di spazzamento approvato dalla maggioranza a dicembre 2023: la propaganda del Sindaco cade sotto il peso della realtà”

Non ci sono fondi

Michele Grimaldi, consigliere comunale del Partito Democratico, ha denunciato la mancanza di fondi per il potenziamento del servizio di spazzamento approvato dalla maggioranza di Pasquale Aliberti lo scorso dicembre. “A maggio avevamo segnalato al Prefetto, alla Corte dei Conti e all’ANAC la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del dicembre 2023, con la quale la maggioranza e il Sindaco avevano deliberato l’aumento di 700.000 euro del contratto di Servizio con l’ACSE S.p.a.”, ha dichiarato Grimaldi. “Numerose erano le anomalie che avevamo riscontrato”.

Elenco di fallimenti

Grimaldi ha elencato le principali criticità rilevate: “Alla deliberazione del Consiglio comunale non era allegato, né tantomeno era stato predisposto, l’atto di asseverazione del Piano finanziario sottoscritto da un soggetto esterno, come previsto dalla legge 201/2022. I 700.000 euro previsti dalla Delibera di Consiglio comunale non avevano copertura in bilancio. Nemmeno con l’approvazione del Bilancio previsionale 2024-2026 si era data copertura alla spesa stabilita dalla delibera di Consiglio comunale. Parliamo di 700.000 euro, non di un pacchetto di gomme da masticare”.

Falsa propaganda

Grimaldi ha criticato duramente l’amministrazione comunale per la gestione della situazione: “Hanno approvato il potenziamento del servizio, lo hanno propagandato sulla stampa e sui social, ma si sono ‘dimenticati’ di trovare la copertura finanziaria”.

Chiarimenti dalla prefettura

La Prefettura ha richiesto chiarimenti al Comune lo scorso mese, e secondo Grimaldi, la risposta dell’Ente è stata sorprendente per vari motivi: “La copertura di spesa non c’è. Nessuno l’aveva prevista o programmata. Solo nel mese di maggio il responsabile del settore VI ha chiesto al responsabile finanziario di prevedere – ex novo! – una variazione di bilancio di circa 400 mila euro, al fine di attivare il contratto. Ma il responsabile finanziario sostiene che non si è ancora proceduto ad attivare il Servizio, e che in ogni caso non è stato ancora predisposto l’aggiornamento biennale del PEF 2024-2025”.

Nessun potenziamento

Grimaldi ha evidenziato le conseguenze di questa situazione: “Il potenziamento dello spazzamento tanto sbandierato dal Sindaco nel dicembre 2023 non solo non è ancora partito, ma non si capisce come, quando e se partirà. Dovesse partire, non ci sono i fondi, e quindi l’Ente dovrebbe fare una variazione di bilancio per coprire il pagamento a una sua controllata al 100%, rispetto a un impegno assunto e già conosciuto un anno prima. E nel caso ciò dovesse avvenire, aumenterebbe il costo del servizio, e dunque il PEF 2024-2025, e molto probabilmente dovrebbero predisporre una rata aggiuntiva della TARI, la quinta”.

Il “papocchio” secondo Grimaldi

“La situazione è un papocchio dalle dimensioni clamorose”, ha concluso Grimaldi. “Ciò accade quando la parte politica – come succede a Scafati – concentra su di sé tutte le deleghe per smania di controllo e mancata fiducia verso la sua maggioranza. E quando, soprattutto, l’ansia di propaganda del Sindaco contrasta con le procedure amministrative e la realtà. A dicembre, in Consiglio comunale, avevamo avvertito i consiglieri di maggioranza del macello che stava per accadere, ma come al solito hanno alzato la mano, esprimendo voto favorevole, su comando e rassicurazione del Sindaco e dell’assessore al bilancio. Nel frattempo, le strade continuano a essere sporche e spesso invase da rifiuti, i lavoratori continuano a essere pochi e in sotto organico, la città sempre più in affanno: con grave danno per le scafatesi e gli scafatesi, le attività commerciali, lo sviluppo e la dignità della nostra comunità”.