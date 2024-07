Anziani e truffe gli incontri informativi col colonnello Albanese

Anziani sempre più esposti alle truffe, il bersaglio preferito di malviventi senza scrupoli che puntano a ingannare le vittime di turno estorcendogli denaro e spesso pure gioielli dopo avergli prospettato il pericolo corso da un figlio o un familiare. Il Colonnello Gianfranco Albanese Comandante del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore nelle ultime settimane è intervenuto a San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino e Angri presso la Casa del Cittadino davanti a una folta rappresentanza di anziani del Centro polifunzionale diurno di via Cristoforo Colombo guidati da Pina Fiore dell’Associazione “Noi e Voi”.

Un incontro che si è ripetuto per il secondo anno consecutivo, voluto dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria D’Aniello che in questi anni ha raccolto diverse segnalazioni da parte di anziani che sono stati truffati nelle proprie case, la storia di una in particolare, la commuove ancora oggi. “Una signora che si era fidata di persone che erano riuscite in casa sua a portarle via dei soldi, una volta resasi conto dell’inganno la signora si è dispiaciuta tanto fino a cadere in depressione e poco dopo ne è morta. È stata la figlia a raccontarmi con grande sofferenza cosa fosse successo alla mamma e del dolore che aveva provato”. Da allora l’Assessore D’Aniello cerca di fare prevenzione con l’aiuto delle forze dell’ordine attraverso degli incontri come questo. Ad aprire i lavori è stato l’Assessore all’Ambiente Salvatore Mercurio, anche lui dell’Arma dei Carabinieri, che ha confermato il trend di crescita delle truffe parlando di “purtroppo le truffe continuano e chi le mette in atto sono veri e propri attori che si fanno passare per familiari o che chiamano per conto di familiari che si trovano in situazioni di pericolo”, “persone talmente preparate nel fingere da arrivare facilmente a confondere le persone che derubano – ha detto Mercurio – l’unico modo è informarvi”.

Prevenire le truffe

“Come per la salute si fa prevenzione così per le truffe occorre prevenire mediante comportamenti corretti da assumere al momento” ha detto il Colonnello Albanese accompagnato dal Comandante della Caserma dei Carabinieri di Angri Andrea Cinque che è tra l’altro un tecnico informatico, proprio il luogotenente Cinque ha riprodotto ai presenti la classica telefonata inscenata dai malviventi per ingannare gli anziani, il tipico botta e risposta e l’espediente di carpire i nomi di eventuali figli o nipoti dell’anziano/a che risponde al telefono. Il Comandante del Reparto Territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore Albanese ha evidenziato il “vulnus” dietro a queste truffe, spesso la solitudine delle persone: “l’anziano vive spesso solo, vede una persona e pensa che è arrivato qualcuno con cui parlare cinque minuti ignorando che quell’incontro può essere pericoloso, la solitudine, attenzione, gioca davvero brutti scherzi, cercate di avere sempre a disposizione il numero di telefono di un vicino o di fare in modo di chiamarlo quando arriva qualcuno in casa vostra che non conoscete”. “Questi soggetti cercano empatia con la persona da truffare – ha spiegato il Colonnello Albanese – approfittando della buona fede di chi è solo, giocando sulla paura e la paura non fa ragionare, si sa, in un attimo la mente si annebbia e non capisce più niente nel momento in cui vi dicono che vostro figlio ha investito un bambino e stanno per arrestarlo però sborsando dei soldi eviterà l’arresto, non gli credete, restate calmi e riflettete, non è vero che per evitare un arresto occorre pagare, mai, non è previsto dalle nostre leggi. A volte riescono pure a portarvi via i soldi e se non avete soldi vi chiedono i gioielli che avete in casa, così dopo il danno materiale subentra quello psicologico e una volta capito che siete stati raggirati si comincia a stare malissimo”.

Il vademecum

Il Colonnello Albanese a fine incontro ha lasciato ai presenti dei volantini contenenti un vademecum con i consigli e i suggerimenti da seguire per evitare le truffe ma pure delle cose da tenere bene a mente come ad esempio che “nessun incaricato di un ente vi telefona o viene a casa per chiedervi dei soldi, il contante non viene più richiesto da nessuno, avviene tutto con carta o pagando a rate fosse pure un’aspirapolvere!” e poi ancora “diffidate sempre, diffidate di chi vi chiede soldi, se qualcuno dovesse presentarsi come un appartenente alle forze dell’ordine chiedetegli a quale caserma appartiene e dove e poi rispondetegli che dovete verificarlo, si darà alla fuga”, ma la tipologia di truffe presentate dall’alto graduato dell’Arma è continuata pure con altri esempi: “ se poi siete in auto e avvertite di colpo un rumore, come di una pietra che vi è stata tirata per farvi appositamente fermare e vi chiedono dei soldi, rispondete che volete fare il CID, scapperanno” e infine “attenzione ad acquistare online oggetti che solitamente costano tanto, potrebbero essere di dubbia provenienza e a quel punto potreste correre il rischio di acquistare oggetti che sono stati rubati, facendo scattare per voi il reato di ricettazione”. Due ore di confronto e di dibattito con i presenti per il Colonnello Albanese, proveniente dalla capitale, che ha dispensato tanti buoni consigli rispondendo alle domande e curiosità dei presenti. A chiudere i lavori è stato il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli: “Fare truffe è una attività imprenditoriale in negativo, sono criminali a tutti gli effetti, – ha detto il primo cittadino – diffidate per autodifesa e questo vale per tutti anche per chi non è anziano perché pure i giovani sono a rischio oggi, è diventato un mondo difficile per tutti, il vero problema poi è vivere da soli in una casa in cui ci si sente più deboli”.

Anna Villani