Progetti di riqualificazione urbana presentati a Nocera Inferiore 

Questa mattina, l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha illustrato in conferenza stampa i nuovi progetti di riqualificazione urbana che coinvolgeranno piazza Sant’Antonio, via Napoli, via Catello Ferreri e via Fratelli Buscetto.

Il Sindaco Paolo De Maio, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Perna, al presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici Luciano Passero e al responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici Mario Ferrante, ha ricordato le recenti iniziative già completate nei quartieri, tra cui l’acquisizione del Chiosco di piazzetta Cicalesi, la riapertura del Parco Giochi di via Filangieri e della Villa Comunale.

Casolla e Piazza Sant’Antonio

Nel corso della conferenza stampa, è stato presentato il programma di riqualificazione di piazza Sant’Antonio, che vedrà una significativa trasformazione dell’area. Inoltre, via Napoli sarà oggetto di un intervento di recupero delle aree a parcheggio, integrato con un nuovo disegno di “verde attrezzato” per migliorare l’estetica e la funzionalità della zona.

Uno degli interventi più importanti sarà il rifacimento del ponte di Casolla in via Catello Ferreri, che includerà l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità a tutti i cittadini. Infine, è previsto un nuovo progetto per la costruzione di un ponte in via Fratelli Buscetto, che rappresenterà un ulteriore passo avanti nel miglioramento della viabilità e delle infrastrutture locali.