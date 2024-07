Visionnaire24, un viaggio attraverso la “Perdizione”. Le parole della Sindaca di Baronissi

Baronissi – Qualche sera fa, al Museo FRaC, ha preso il via il festival Visionnaire24, un evento che esalta il ruolo centrale della cultura nella crescita e nel benessere della nostra comunità. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche la Sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione.

Baronissi, già nota come ‘Città della Cultura’, continua a consolidare la sua vocazione turistica grazie al suo ricco patrimonio storico-architettonico e alla qualità degli eventi culturali organizzati. “L’arte costituisce uno degli asset strategici per lo sviluppo economico e sociale, oltre che per la formazione dei nostri giovani,” ha dichiarato la Sindaca Petta, evidenziando il valore aggiunto che la cultura porta al territorio.

Il Museo FRaC, attraverso numerose iniziative che spaziano dal cinema alla street art fino ai grandi vernissage, si pone come punto di riferimento per l’esplorazione dei nuovi linguaggi della contemporaneità. Il festival Visionnaire24, promosso dall’Associazione Tutti Suonati in sinergia con il Comune di Baronissi, rappresenta un’occasione preziosa per scoprire nuove prospettive artistiche e culturali.

Gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno nel suggestivo Giardino degli Aranci, affacciato sul Parco del Ciliegio e incastonato nell’antico Convento dei Frati, un luogo che invita alla contemplazione e al sogno. “Questi eventi ci proiettano in una dimensione sognante, tra visioni e visionari,” ha affermato la Sindaca Petta, sottolineando l’atmosfera unica che caratterizzerà il festival.

Visionnaire24 offre alla comunità l’opportunità di immergersi nelle bellezze della nostra città, favorendo l’aggregazione e il confronto con grandi protagonisti dello spettacolo, del cinema documentario e del teatro. “Questo evento rappresenta un’occasione unica per promuovere l’incontro e il dialogo, contribuendo alla crescita culturale e sociale di Baronissi,” ha concluso la Sindaca Petta.

Visionnaire24 ci porterà alla scoperta della “Perdizione”, attraversando in modo introspettivo tutti i significati nascosti di questo concetto.