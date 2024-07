Fiat, il Minibus che ha fatto storia

Fiat Minibus. Classe 1975, quasi cinquant’anni e non sentirli. É stato appena restaurato nelle Officine Classiche Fca Heritage ed è esposto in Heritage Hub il minibus commissionato alla Bertone, dove lavorava il designer Marcello Gandini, da Fiat per trasportare i visitatori all’interno dello stabilimento.

Presentato al Salone del Veicolo Industriale di Torino nel 1975, questo Fiat 850T Visitor-Bus è circondato da una striscia di metallo sia per proteggerlo dagli urti che per abbassare la linea di cintura, offrendo così ai passeggeri una migliore visuale, permessa anche dalle ampie superfici vetrate e dal tetto asportabile in plexiglass.

Sei comodi sedili in pelle color marrone cioccolato, impianto interfonico ed isolamento acustico completano quel confort minimale presente anche a livello di meccanica: il motore è quello della Fiat 850T con il sistema Idroconvert, senza il pedale della frizione.

È in grado di distinguersi con eleganza nel mondo dei veicoli commerciali, dove invece l’estetica era messa in secondo piano rispetto alla funzionalità.