Pagani. L’ex sindaco Salvatore Bottone scaricato dagli alleati. In maggioranza si divide il gruppo

A Pagani il gruppo dei “bottoniani” si divide per le ultime parole dell’ex sindaco Salvatore Bottone, che avrebbe criticato aspramente parte dei suoi alleati. Dalla scissione nasce dunque “Passione per Pagani”, che rafforza così l’area di maggioranza che fa capo al sindaco Lello De Prisco.

La conferenza stampa

Ieri mattina a Palazzo San Carlo si è tenuta una conferenza stampa decisiva per il tramonto del mandato iniziato nel 2020. Al tavolo presenti alcuni dei volti più importanti della lista “Civicamente”, prima per consensi alle ultime elezioni tra i pro De Prisco, come il presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino, i consiglieri Veronica Russo, Mariarosaria Burgio e l’assessore Mariastella Longobucco che hanno così comunicato la scelta di staccarsi dal resto del gruppo formato dai membri in assise Raffaele La Femina, Michele Bottone e dall’assessore Salvatore Visconti.

Le precisazioni

«Non ci siamo sentiti soli, ci siamo sentiti attaccati. Non abbiamo mai parlato male dell’esperienza amministrativa di Bottone, dando continuità a una serie di progetti per il bene della città. Siamo stati al centro di dichiarazioni esagerate» hanno precisato. Tra il gruppo e l’ex primo cittadino c’è sempre stato un filo politico e personale evidente ed evidenziato anche nel concomitante ultimo appuntamento elettorale regionale, che ha visto il gruppo investire nella candidatura dell’esponente del Psi.

La posizione di De Prisco

Una situazione accettata anche dallo stesso sindaco De Prisco e che ha portato anche a momenti di contatto importante, come la nomina, poi decaduta per problemi tecnici di Bottone come amministratore della Sam. A rompere il sodalizio le ultime parole dell’ex sindaco, che avrebbe giudicato negativamente l’operato di alcuni dei suoi ex fedelissimi su temi come Istruzione e gestione della società partecipata del Comune.

La scissione

Accuse che non sono state digerite dal gruppo, diventato così indipendente e che avrà come capogruppo in assise l’ex membro di esecutivo Veronica Russo. «Una decisione sofferta ma necessaria perché quando le linee politiche non sono più comuni bisogna fare delle scelte – ha detto la consigliera comunale Russo -. Da un punto di vista umano non cambia nulla, ma non potevamo far finta di nulla».

Alfonso Romano