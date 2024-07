Angri. Aree ludiche attrezzate in degrado habitat per insetti e altri animali

La situazione di abbandono delle aree attrezzate in Via Nazionale, Via Santa Maria, Via Leonardo da Vinci e Via Satriano è diventata una preoccupazione costante per i cittadini, in particolare per le mamme che desiderano avere spazi sicuri e accessibili per i loro bambini nel tempo libero che in questi mesi si è praticamente raddoppiato per la chiusura estiva delle scuole. Le aree ludico attrezzate, che dovrebbero essere luoghi di ritrovo e svago per bambini e mamme, sono attualmente inaccessibili e trascurate.

Spazi abbandonati

Particolarmente critica è la condizione dello spazio attrezzato di Via Nazionale “Taverna” nella quale area del plesso scolastico include anche la dismessa palestra e il campetto di calcetto gestito dal terzo circolo didattico, ormai abbandonato all’incuria da tempo. I cittadini chiedono un intervento deciso da parte dell’amministrazione guidata da Cosimo Ferraioli per restituire questi spazi sicuri alla comunità e che possano pertanto migliorare la qualità della vita e il tempo libero sopratutto dei piccoli cittadini.

Via Santa Maria

Altra area abbandonata è quella di Via Santa Maria, che attende di essere gestita attraverso un bando rimasto incagliato nelle procedure burocratiche e finora senza risposte. L’appello dei cittadini è chiaro: è necessario un intervento dell’amministrazione per riqualificare e rendere nuovamente fruibili queste aree attrezzate, garantendo così i minimi spazi sicuri per le attività ludico e ricreative che possano garantire anche momenti di aggregazione spontanea. “È necessario andare oltre in menefreghismo amministrativo” dicono le mamme rassegnate e contrariate.

Natalia Pepe