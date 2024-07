Angri. In attacco arriva Antonio Messina dal Gladiator

L’US Angri 1927 ha annunciato l’arrivo di Antonio Messina. L’attaccante classe 1999 va a rinforzare il reparto offensivo dopo l’acquisto Tandara; il DS Pierangelo Romano è costantemente a lavoro per garantire al tecnico Scorsini una rosa competitiva.

Il comunicato

Sta nascendo un attacco di peso e di esperienza. Dopo Tandără ecco Antonio Messina, punta centrale di 187 centimetri e di 24 anni. Ha giocato in serie D con il Gladiator dove in 31 presenze ha siglato 13 reti e fornendo 2 assist. Il direttore sportivo Pierangelo Romano lo ha scelto per le sue capacità tecniche e per la sua forza realizzativa. Oltre al Gladiator ha vestito le maglie di Legnago, Avellino (Serie C), Andria (Serie C), Milano City FC, Bisceglie (Serie C), Roccella.