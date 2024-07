Pubblico impiego. Concorso ASMEL 2024: prorogata al 10 luglio scadenza domande

Lavoro nel pubblico. Concorso ASMEL 2024: prorogata al 10 luglio la scadenza domande

Dal 10 giugno 2024 è stato possibile presentare domanda per il maxi concorso ASMEL 2024, il cui bando è stato pubblicato precedentemente. Questo concorso pubblico mira a formare e aggiornare gli elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e determinato in vari profili professionali, in tutta Italia.

La selezione dei profili

La selezione è aperta a diplomati, laureati e candidati che hanno assolto l’obbligo scolastico, a seconda del profilo richiesto. Inizialmente, la scadenza per l’invio delle candidature era fissata per il 25 giugno 2024, ma è stata prorogata al 10 luglio 2024, alle ore 12:00, per consentire una maggiore partecipazione.

Dove fare domanda

Il concorso prevede la selezione per 37 diversi profili professionali, suddivisi tra operatori esperti, istruttori e funzionari. I partecipanti devono presentare la domanda attraverso il portale InPa e versare una tassa di partecipazione di 10,33 euro per ogni profilo a cui intendono candidarsi​​.

Questa iniziativa offre un’opportunità significativa per l’occupazione in numerosi enti locali aderenti all’ASMEL, contribuendo alla modernizzazione e alla sussidiarietà degli enti locali italiani.

Natalia Pepe