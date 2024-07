Quest’oggi partirà il ritiro targato Equipe Campania, grazie al grande impegno del coordinatore Antonio Trovato. Il ritiro sarà come sempre una grande opportunità per tutti i calciatori in attesa di contratto, dati anche i numerosi allenamenti congiunti con società professionistiche e non.

Il comunicato

Equipe Campania 2024, ci siamo. Lunedì 8 luglio avrà inizio il ritiro per calciatori e calciatrici – in attesa di contratto o di partire con le proprie squadre – organizzato dal coordinatore Antonio Trovato. Oltre alle sedute di allenamento quotidiane, ricco come di consueto il programma degli allenamenti congiunti con compagini professionistiche e dilettantistiche. Sono già ufficiali gli impegni con Potenza (a Latronico il 24 luglio) e Picerno (il 25 luglio a Picerno). Altri appuntamenti in via di definizione con formazioni di Serie B e Serie C saranno resi noti nei prossimi giorni.