Ecco “Borgo diVino in tour”, un weekend di degustazioni: info e dettagli

Borgo diVino in tour si svolgerà nella splendida Villa Comunale di Vietri sul Mare, una terrazza decorata interamente in ceramica, dal 12 al 14 Luglio.

Vietri sul Mare, situata in provincia di Salerno, è stata scelta per ospitare l’undicesima tappa di Borgo diVino in tour – edizione 2024. Questo prestigioso evento enogastronomico è organizzato da Valica S.p.a, leader nel marketing tecnologico con un focus su turismo e enogastronomia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale di Città del Vino. L’evento riceve il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno e di Confagricoltura Campania.

I wine lover avranno l’opportunità di scoprire i migliori vini e vitigni del territorio, inclusi i rinomati Greco di Tufo, Taurasi, Aglianico del Taburno, Costa d’Amalfi DOC e Vesuvio DOP, presentati direttamente dai produttori.

L’ampia selezione di vini regionali in degustazione è resa possibile grazie alla partecipazione di 7 Consorzi della Campania, oltre alla presenza di etichette provenienti da altre regioni italiane. Borgo diVino in tour si svolgerà nella splendida Villa Comunale di Vietri sul Mare, una terrazza decorata interamente in ceramica, dal 12 al 14 Luglio dalle ore 18.00 alle 24.00.

Durante l’evento, i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €18, che include 8 assaggi di vino e un kit degustazione con sacchetta e calice. Oltre alle degustazioni, l’evento offrirà un’esperienza gastronomica con street food e piatti della tradizione locale.

Borgo diVino in tour, un evento che unisce il buon gusto dei vini tipici italiani alla bellezza dei borghi italiani, promette di superare le 60 mila presenze quest’anno, coprendo 20 tappe in 20 borghi italiani per un totale di 60 giorni di evento.

Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare, e Alfonso Giannella, dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, sono entusiasti di accogliere l’evento nella Villa Comunale, ringraziando tutte le istituzioni e le organizzazioni coinvolte per il loro contributo.