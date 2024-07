La “Spesa Sospesa” per gli amici a quattro zampe. Piccolo gesto ma aiuto concreto

In Campania, la solidarietà prende forma attraverso la “spesa sospesa” per i nostri amici a quattro zampe meno fortunati. Questo progetto, ispirato alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, mira a procurare mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari, accessori e tutto ciò che serve per il benessere degli animali in difficoltà.

I cittadini possono partecipare al progetto acquistando prodotti per animali nei negozi aderenti e lasciandoli in un apposito spazio dedicato alla “spesa sospesa”. Questi beni vengono poi raccolti e distribuiti alle associazioni animaliste locali, che si occupano di assistere cani e gatti abbandonati o di famiglie in difficoltà economica.

Dove lasciare la “Spesa sospesa” in Campania

Napoli: in città, molte attività commerciali hanno aderito con entusiasmo. Un esempio significativo è il negozio “Petlandia” nel quartiere Vomero, che ha predisposto un angolo per la raccolta di cibo e accessori per animali. Le donazioni vengono poi consegnate all’associazione “A Coda Alta”, che si occupa di numerosi rifugi per animali abbandonati.

Ad Avellino, il negozio “Cuccioli e Coccole” partecipa attivamente al progetto. I clienti possono contribuire con cibo e prodotti per l’igiene degli animali, che vengono poi distribuiti dall’associazione “Zampa Amica” a famiglie bisognose e rifugi per animali.

E nell’Agro Nocerino?

Nell’Agro Nocerino-Sarnese, ad aver intrapreso questa importante iniziativa è la catena di negozi Zoo Quark. Potete trovarla a Sarno, a Nocera Superiore e a Nocera Inferiore, quest’ultima di recente apertura.

La “spesa sospesa” per i gli animali domestici meno fortunati non solo fornisce un aiuto concreto agli animali in difficoltà, ma promuove anche una cultura di solidarietà e responsabilità verso gli animali. Grazie alla generosità dei cittadini campani, molti animali ricevono cure e attenzioni che altrimenti sarebbero difficili da ottenere.