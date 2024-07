Leopoldo Mastelloni artista in difficoltà: appello per l’applicazione della legge Bacchelli

L’attore napoletano Leopoldo Mastelloni, celebre figura del teatro partenopeo e noto per le sue collaborazioni con Giuseppe Patroni Griffi, vive oggi in condizioni di povertà. Nonostante una carriera brillante nel teatro, cinema e televisione, Mastelloni si ritrova a fare i conti con la pensione minima, insufficiente a coprire le spese di affitto e bollette. In un comunicato stampa, l’attore ha dichiarato: “Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto, ma non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti vedo l’abisso. Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta”.

L’appello alla mobilitazione

Il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il consigliere delle Municipalità II di Napoli Pino De Stasio e il conduttore radiofonico Gianni Simioli hanno lanciato una mobilitazione in favore dell’artista. Essi hanno fatto appello al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano affinché venga applicata la legge Bacchelli, che prevede l’assegnazione di un vitalizio agli artisti in difficoltà economiche. “Ha dovuto subire un lungo ed ingiusto castigo, nonostante la sua storia e il suo immenso valore artistico, per una bestemmia quando oggigiorno in certi spettacoli le parolacce le si dicono di proposito. Si preferisce promuovere la non – cultura e artisti scadenti piuttosto che veri attori e Artisti (con la A maiuscola). Ha dovuto subire troppo, ora almeno si rimedi dandogli la possibilità di vivere dignitosamente”, hanno dichiarato i promotori dell’appello.

L’impegno di Borrelli

Borrelli ha concluso: “Rivolgerò personalmente un appello al Ministro Sangiuliano affinché venga accolta la richiesta di Leopoldo Mastelloni per la legge Bacchelli. Merita di poter vivere con una vecchiaia dignitosa”.

Natalia Pepe