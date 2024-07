Gonfiabile si “sgonfia”, diversi bambini feriti nel napoletano

Casoria – Un momento di svago si è trasformato in spavento per le famiglie di diversi bambini in un campo estivo a Casoria, in provincia di Napoli, quando un castello gonfiabile su cui stavano giocando si è improvvisamente sgonfiato. L’incidente è avvenuto all’interno di un istituto paritario situato in piazza Pisa.

La vicenda

Secondo le informazioni fornite dai Carabinieri, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, il gonfiabile ha subito un malfunzionamento che ha portato al suo improvviso sgonfiamento. I bambini coinvolti hanno riportato lievi ferite e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti. Dopo essere stati visitati, sono stati dimessi senza necessità di giorni di prognosi.

Il castello gonfiabile è stato sequestrato dalle autorità per consentire ulteriori accertamenti. Le indagini sono attualmente in corso per determinare le cause esatte dell’incidente.

Fortunatamente, nessuno dei bambini ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei giochi gonfiabili installati in luoghi frequentati da bambini.