Off limits alle auto in centro a Sarno istituita l’area pedonale

Città da vivere lontano da fenomeni di traffico: prende il via il piano di palazzo San Francesco da centro a periferia. Con ordinanza dirigenziale si concretizza l’iniziativa immaginata dall’esecutivo guidato dal sindaco Francesco Squillante di pedonalizzare alcune delle principali zone di interesse della città dei Sarrastri fino al primo settembre, un’iniziativa destinata a essere un banco di prova soprattutto nel centro cittadino, che rimane “sospeso”. Da oggi inizia ufficialmente l’operazione di pedonalizzazione avanzata dalla neo amministrazione formatasi a seguito del voto dello scorso 8-9 giugno e che punta a rafforzare le visite nel territorio nel periodo estivo.

Le strade interessate

Il settore Polizia Municipale guidato da Anna Maria Ferraro ha provveduto in tal senso a rappresentare le strade e le piazze che saranno oggetto dell’iniziativa politica nelle sere dei weekend e non solo. In località Foce sarà vietato il transito dei veicoli nell’omonima via dall’intersezione di via Strettola Lanzara fino a via Ponte San Michele/via Mura D’Arci, inclusa piazza B. Powell, escludendo dalle limitazioni unicamente i residenti di via Vecchia Striano. Nella periferia di Episcopio il blocco al traffico inizia all’altezza del civico 22 di via Duomo fino a viale Giovanni Paolo II, con gli abitanti di via Vescovado che potranno raggiungere casa attraverso un percorso che partirà da via Duomo. Infine in località Lavorate il divieto al transito investe unicamente piazza L. De Crescenzo, mentre un capitolo a parte merita la questione relativa a Sarno centro e quindi via Matteotti.

I tempi da rispettare

Se nelle varie zone di periferia il tutto sembra essere già organizzato, con aggiunte unicamente da possibili eventi, e con la determinazione dello stop al traffico nei giorni di Sabato e Domenica nel mese di luglio con l’aggiunta di venerdì e festivi nel mese di Agosto dalle ore 20.00 alle ore 24.00, su via Matteotti si procede cautamente.

L’ordinanza

Secondo l’ordinanza dirigenziale nella strada centrale si rispetteranno in prima battuta gli orari e i giorni sopracitati, ma con le disposizioni specifiche in materia di viabilità e sicurezza stradale che saranno oggetto di ulteriori provvedimenti atti a regolamentare i tratti interessati in concomitanza con diverse manifestazioni in programma. Una scelta che rappresenta l’intenzione da parte di palazzo San Francesco di continuare a studiare il miglior piano possibile per la pedonalizzazione del centro sarnese senza incappare in disagi dovuti alla viabilità ridotta. Tema che continuerà a essere investito quindi di nuove decisioni.

Alfonso Romano