A Scafati le commissioni sono ferme e il consigliere Ambrunzo scrive ad Aliberti

Commissioni consiliari bloccate a Scafati, il consigliere comunale di minoranza Michelangelo Ambrunzo scrive al sindaco Pasquale Aliberti. Nonostante la produzione di diversi atti amministrativi tra delibere di giunta e determine dirigenziali, Ambrunzo segnala una mancanza di analisi e confronto all’interno delle rispettive commissioni competenti. Il primo importante riferimento è alla questione commercio, sulla quale la commissione non si riunisce dal mese di aprile, anche per via di convocazioni andate deserte. Nel frattempo, però, l’Ente continua a lavorare per risolvere alcune questioni storiche più volte sollevate sul territorio come la regolamentazione del nuovo mercatino dell’usato oppure la costituzione del Distretto commercio.

Criticità acquisite

Situazione analoga che riguarda anche il settore dei lavori pubblici, al quale si contrappone secondo la minoranza una commissione bloccata e poco funzionale. «Non è mai stata convocata correttamente, e quando lo è stata, non è stata adeguatamente istruita», ha detto Ambrunzo.

Ruolo di controllo

Tutti temi sui quali i consiglieri comunali hanno il ruolo di controllo attraverso le commissioni, strategiche anche per approvazioni di termini di voto di assise, ma che non sembrano essere utilizzate. Per Ambrunzo, dunque, si tratta di una vera e propria paralisi politica che condizionerebbe il suo ruolo istituzionale, e per provare a cambiare la situazione è stata indirizzata una lettera al primo cittadino scafatese, nonché alla presidente del consiglio comunale, Fiorella Longobardi, la segreteria generale e a tutti i consiglieri e assessori di Palazzo Mayer. «In questo mandato, non mi è data la possibilità di lavorare attivamente a garanzia della pluralità democratica per la mia comunità. Le commissioni, luoghi deputati allo svisceramento degli argomenti e delle scelte per la comunità, raramente vengono convocate».

Una rimodulazione

Chiesto tra le righe e non ufficialmente anche un’eventuale ricostituzione di qualche commissione considerata poco attiva e quindi dannosa per le attività dell’Ente.

Alfonso Romano