Degrado a Piazza Sant’Alfonso di Pagani. De Prisco studia soluzioni. La crisi interna alla Sam paralizza la manutenzione del verde

La manutenzione del verde a Pagani arranca aspettando il nuovo piano della Sam. A farne le spese è anche piazza Sant’Alfonso. Il cuore della città vive un momento di mancata manutenzione e si moltiplica le lamentele della cittadinanza, altro effetto della fase di attesa che si vive intorno la società partecipata che si concretizza sul territorio con servizi strumentali non efficienti. Aiuole poco curate e spazi comuni spesso riempite dalla sporcizia degli incivili, infatti, restituiscono una brutta cartolina per la piazza dedicata al santo patrono e all’omonimo auditorium.

Problemi interni

Dalla formazione della Sam a oggi non sono mancate continue polemiche ed eventi che hanno sconvolto le attività della società multiservizi incaricata alla raccolta e spazzamento dei rifiuti e alla manutenzione del verde. Al momento l’azienda sta superando le dimissioni del direttore generale del cantiere Ettore Rolando De Vivo, che ha di anticipare il termine del suo contratto dopo aver prodotto i bilanci di 2022 e 2023. Situazione che ha intaccato ancora di più la gestione della Sam già estremamente colpita da una carenza di personale e di macchinari in buone condizioni, provocando disservizi e quindi mancata cura del territorio. Il sindaco Lello De Prisco, davanti a tutto ciò, ha già studiato l’ennesima e forse decisiva rivoluzione interna alla società in house, che rappresenterà sicuramente un grande investimento economico oltre che politico.

Lo stato di degrado nel centro di Pagani, però, sarà comunque risolto in vista delle prossime celebrazioni dedicate a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, per cui si aspetta il luogo simbolo della città sfavillante come non mai.

Alfonso Romano