Angri. Ciro Francese: dare un nuovo slancio alla città (video)

Ciro Francese, noto attivista verde, è tornato in campo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, la priorità: riaprire il dibattito politico in città

Angri. Ciro Francese: dare un nuovo slancio alla città

Ciro Francese, noto attivista verde, è tornato in campo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, evidenziando la necessità di riaprire il dibattito politico in città. Il suo obiettivo principale è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica, coinvolgendo sia gruppi civici che partiti.

Politiche ambientali

Francese pone come priorità assoluta le politiche ambientali, considerate una vera emergenza per il comprensorio. Egli ritiene necessaria una riorganizzazione e un nuovo slancio per affrontare efficacemente le problematiche ambientali locali.

Criticità urbanistiche

Non mancano nel suo programma l’attenzione alle criticità urbanistiche sviluppatesi durante l’ultimo decennio dell’amministrazione di Cosimo Ferraioli. In particolare, Francese sottolinea l’importanza di non sottovalutare l’area ex MCM, considerata un punto critico di discussione.

Lo stadio Novi

Infine, Francese ha espresso la sua opinione sullo stadio Novi, ancora al centro di un conflitto tra l’amministrazione e i tifosi. Questi ultimi reclamano il completamento funzionale del campo sportivo cittadino, una questione che Francese ritiene necessaria affrontare con urgenza.

Il servizio è di Tiziana Zurro