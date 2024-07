Caldo estremo in Campania, come proteggere i nostri amici a 4 zampe

L’estate in Campania può essere particolarmente calda, e anche i nostri amici a quattro zampe possono risentire delle alte temperature. Ma come possiamo proteggerli e aiutarli a reggere il caldo estremo? Bastano alcuni semplici consigli, validi anche per bambini e anziani.

Idratazione Costante

Assicuratevi che i vostri animali abbiano sempre accesso a una ciotola d’acqua fresca e pulita. Cambiate l’acqua più volte al giorno e, se necessario, aggiungete qualche cubetto di ghiaccio per mantenerla fresca più a lungo.

Passeggiare nelle ore fresche

Evitate di portare a spasso il vostro cane nelle ore più calde della giornata. Preferite le prime ore del mattino o la sera, quando le temperature sono più basse. Inoltre, fate attenzione all’asfalto rovente che può bruciare le zampe dei cani.

Accessori Rinfrescanti

Utilizzate tappetini refrigeranti o panni umidi per offrire sollievo dal caldo. Anche un bagno fresco può aiutare a mantenere la temperatura corporea sotto controllo.

Mai lasciare gli animali in auto

Non lasciate mai i vostri animali domestici in auto, nemmeno per brevi periodi. Le temperature all’interno di un veicolo possono salire rapidamente, diventando pericolosamente alte.

Dieta leggera

Durante i periodi di caldo intenso, potrebbe essere utile ridurre la quantità di cibo e optare per pasti più leggeri e frequenti. Consultate il vostro veterinario per consigli specifici sulla dieta.

Attenzione ai colpi di calore

I sintomi di un colpo di calore includono respirazione affannosa, salivazione eccessiva, debolezza, vomito e persino collasso. Se notate questi sintomi, portate immediatamente il vostro animale dal veterinario. Limitate dunque l’attività fisica durante le ore più calde. Optate per giochi che richiedono meno sforzo fisico e più stimolazione mentale.

Consulti veterinari

Fate controlli regolari dal veterinario per assicurarvi che il vostro animale sia in buona salute e chiedete consigli specifici per la gestione del caldo in base alla razza e alla condizione fisica del vostro animale.