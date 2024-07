“Il Volo” in Campania: dopo Pompei si canta a Caserta. Ecco le date

Il celebre trio italiano Il Volo incanterà il pubblico mercoledì 17 luglio con un concerto nell’anfiteatro degli Scavi di Pompei. I tre giovani tenori, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, eseguiranno il loro repertorio, che fonde classici della musica italiana e internazionale con brani del loro ultimo album.

L’atmosfera suggestiva dell’anfiteatro, immerso nella storia millenaria di Pompei, creerà un connubio perfetto con le melodie del trio, coinvolgendo un pubblico entusiasta che riempirà ogni angolo della storica arena.

Ma l’estate di Il Volo non finirà qui. Dopo Pompei, il trio incanterà ancora una volta i suoi fan con un nuovo appuntamento: il concerto a Caserta il prossimo 9 settembre. La Reggia di Caserta, con la sua maestosità e bellezza, sarà lo scenario perfetto per un’altra serata di grande musica. I fan potranno aspettarsi una performance che unirà la tradizione della musica lirica con la modernità del pop, in un mix che ha reso Il Volo famoso in tutto il mondo.

Questo tour estivo rappresenterà un’occasione imperdibile per vedere dal vivo uno dei gruppi musicali più amati del panorama italiano, in due location che incarneranno la storia e la cultura del nostro paese. Il Volo continuerà a confermarsi come un ponte tra passato e presente, capace di emozionare spettatori di tutte le età con la sua arte senza tempo.