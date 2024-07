Angri. Fondo Sviluppo e Coesione: botta e risposta tra Esposito e D’Aniello

Ad Angri, l’assessore Maria D’Aniello ha partecipato recentemente a un incontro sollecitato dall’ANCI con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per denunciare i ritardi del governo di Giorgia Meloni nella sottoscrizione degli accordi per lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione. In appendice all’incontro, le parole dell’assessore sono state riportate proprio da Agro24.

D’Aniello ha quindi affermato: “È essenziale che i fondi destinati allo sviluppo della nostra regione vengano sbloccati immediatamente. La Campania e il Sud non possono più aspettare.” Le sue dichiarazioni hanno avuto un vero peso politico nella discussione, ma hanno anche suscitato una serie di critiche.

Il PD vuole chiarezza

Gianluigi Esposito attuale segretario del PD ha espresso la sua opinione in merito quanto detto dalla D’Aniello: “Perché le sue parole non suonino profondamente ipocrite, l’assessore dovrebbe lasciare una giunta a trazione Lega e Fratelli d’Italia, i partiti che sono i responsabili di questa autentica truffa ai danni della Campania e del Sud. La battaglia contro questo scempio e contro l’autonomia differenziata deve accomunare tutti quelli che hanno seriamente a cuore il destino dei nostri territori e non sono ammesse doppiezze!” dice Esposito.

Per i cittadini

Esposito ha inoltre sottolineato l’importanza della chiarezza nelle posizioni politiche come un dovere di correttezza verso i cittadini. “L’assessore, protagonista di una delle peggiori stagioni politiche della nostra città, se vuole davvero abbracciare con serietà una battaglia politica contro le becere scelte della Destra, faccia autocritica e compia scelte consequenziali. Chi cede alla tentazione del cerchiobottismo non persegue mai gli interessi della comunità, ma sembra rincorrere piccoli interessi personali,” ha aggiunto.

La replica dell’Assessore Maria D’Aniello

In risposta, l’assessore Maria D’Aniello, che comunque orbita nella galassia PD, ha voluto prendere una posizione politica, per altro una rarità per la maggioranza di Cosimo Ferraioli a “trazione leghista”, e precisare: “Sempre coerente con la mia vocazione civica e di servizio al cospetto della Cosa Pubblica, a differenza dei transfughi e dei franchi tiratori che nascono a sinistra e virano a destra per poi tornare indietro all’occorrenza: se il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca fa una battaglia di civiltà per garantire risorse finanziarie fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori, mi troverà al suo fianco, indipendentemente se di destra o di sinistra! Io resto coerente con la mia storia e i miei ideali, il mio unico riferimento sono e saranno sempre i cittadini, con le loro esigenze e le loro necessità.” conclude l’assessore.

