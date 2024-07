L’inchiesta del WWF, a luglio terminata la riserva ittica nel Mediterraneo 

Nel corso del mese di luglio 2024, il WWF ha lanciato l’allarme: abbiamo esaurito le risorse ittiche del Mediterraneo. Questo allarme, come si legge nell’inchiesta ufficiale, è noto come il Fish Dependence Day, la data simbolica in cui l’Europa esaurisce la sua produzione annuale di pesce, molluschi e crostacei, costringendoci a dipendere dalle importazioni per soddisfare la domanda interna. Con il 58% degli stock ittici del Mediterraneo sovrasfruttati, la situazione è critica e riflette un problema più ampio di sovrasfruttamento globale che tocca il 37,7% degli stock ittici.

L’Impatto devastante dei consumi eccessivi

L’aumento della domanda di pesce, accentuato durante i mesi estivi, ha portato a una pesca eccessiva che mette a rischio le specie più vulnerabili come il nasello, la sardina, i gamberi (viola e rosa) e la triglia di fango. Questa pratica non solo compromette la biodiversità marina, ma minaccia anche la sostenibilità delle economie locali che dipendono dalla pesca.

La minaccia della pesca INN

A complicare ulteriormente la situazione è la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Questa attività illegale ha un impatto devastante sugli ecosistemi marini, rendendo ancora più difficile il recupero degli stock ittici sovrasfruttati. La pesca INN compromette gli sforzi di gestione sostenibile e riduce l’efficacia delle politiche di conservazione.

Il ruolo del Cambiamento Climatico

Il Cambiamento Climatico è un altro fattore cruciale che aggrava la crisi del Mediterraneo. L’aumento delle temperature marine, l’acidificazione degli oceani e l’alterazione dei modelli di corrente hanno impatti profondi sugli ecosistemi marini. Questi cambiamenti influenzano la distribuzione delle specie ittiche, alterano i loro habitat e riducono la loro capacità di riprodursi.

Gli effetti del cambiamento climatico non si limitano alla biodiversità marina, ma hanno anche implicazioni economiche e sociali. Le comunità costiere, che dipendono dalla pesca per il loro sostentamento, sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti nei rendimenti della pesca e alle fluttuazioni delle risorse ittiche.

Il WWF sottolinea l’importanza di adottare comportamenti di consumo responsabili per alleviare la pressione sugli stock ittici. Ridurre il consumo di pesce, scegliere prodotti ittici certificati sostenibili e diversificare la dieta possono contribuire a proteggere le risorse marine.

Inoltre, è fondamentale implementare e rispettare regolamenti più rigidi per combattere la pesca INN e promuovere pratiche di pesca sostenibile. Solo attraverso uno sforzo concertato a livello locale, nazionale e internazionale possiamo sperare di invertire la rotta e garantire un futuro sostenibile per i nostri mari.

La Campagna “Our Future” del WWF

La campagna Our Future del WWF mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità ittica e a promuovere azioni concrete per proteggere gli ecosistemi marini. Il Fish Dependence Day serve come un potente promemoria della necessità urgente di cambiare il nostro approccio alla pesca e al consumo di prodotti ittici.

La combinazione di sovrasfruttamento, pesca illegale e cambiamento climatico sta mettendo a dura prova uno degli ecosistemi marini più ricchi del mondo. È imperativo che tutti, dai consumatori ai legislatori, agiscano ora per garantire che le generazioni future possano ancora godere delle risorse marine del Mediterraneo.