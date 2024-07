Nuovi loculi al cimitero di Scafati. Pubblicata la graduatoria

Cimitero di Scafati, importanti passi in avanti per sbloccare la concessione dei loculi. L’ente ha pubblicato la graduatoria

Cimitero di Scafati, importanti passi in avanti per sbloccare la concessione dei loculi. L’ente ha pubblicato la graduatoria per destinare alcuni spazi lungo il viale delle Glorie. L’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Aliberti negli ultimi mesi è molto attiva anche sul versante dei servizi cimiteriali, che saranno potenziati a partire dalla costruzione di nuove aree di sepoltura.

La concessione

L’ultimo importante intervento riguarda la concessione di 24 loculi allocati in quinta fila dal basso ai muri D ed E, con la relativa domanda riservata alla cittadinanza aperta lo scorso marzo. Dopo gli studi degli uffici tecnici è stata così pubblicata lo scorso 12 luglio la relativa graduatoria, che tiene conto di particolari parametri come spiegato anche dallo stesso sindaco Aliberti.

«L’efficacia del posizionamento in graduatoria di ogni singola istanza – sottolinea il primo cittadino – è subordinata alle verifiche d’ufficio, sia sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia della regolarità in tema di pagamento dei tributi locali».

Prospettive future

A essere premiati in graduatoria sono quindi i cittadini più virtuosi, un modo per provare a mantenere alta sulle attività di riscossione di palazzo Mayer. Nel prossimo futuro partiranno anche altre graduatorie per altri spazi all’interno del cimitero comunale, ma la vicenda specifica per il primo cittadino assume un valore particolare, perché «questi loculi erano quelli realizzati durante il mio mandato sindacale e che per sette anni non sono stati mai venduti», comportando quindi un mancato guadagno economico per l’ente ancora sottoposto al piano decennale di riequilibrio economico/finanziario e quindi a rischio dissesto.

Alfonso Romano