Rapina in pieno giorno in zona univeristà (VIDEO)

Far West a Monte Sant’ Angelo. Rapina a mano armata ad un’auto in pieno giorno davanti all’università. Borrelli: “Scene da far impallidire la frontiera americana del vecchio West. Forze dell’ordine in difficoltà per numero di agenti e risorse”

A Napoli ancora una volta gli automobilisti sono vittime della criminalità violenta.

A Via Cintia, di fronte l’ingresso del Complesso Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II, un bandito, con il volto occultato dal casco integrale, ha assaltato armato di pistola un’automobile ed il suo conducente per poi darsi alla fuga in scooter dopo aver portato a termine il colpo.

gridalo.net. Sono stati momenti di terrore durante i quali tutti i presenti sono scappati via, tranne una studentessa che ha documentato la rapina su