Sarno: modifiche alla viabilità per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, che si terranno in Piazza Duomo ad Episcopio, il Comune di Sarno ha emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità e garantire la sicurezza stradale.

Le modifiche riguardano in particolare i giorni 16, 19, 20, 21 e 22 luglio 2024, dalle ore 16:30 alle ore 24:00. Durante questi orari, sarà vietato il transito dei veicoli in Piazza Duomo e in Via Duomo, dall’intersezione con il civico 22 (lavatoio) fino a Viale Giovanni Paolo II. Fanno eccezione i residenti di Via Vescovado, i mezzi di soccorso e le Forze dell’Ordine. Anche la sosta sarà vietata con rimozione forzata dei veicoli nelle stesse strade e piazze. I residenti di Via Vescovado potranno accedere passando per Via Duomo.

Inoltre, Viale Giovanni Paolo II sarà chiuso al traffico dall’intersezione con Via Casamonica fino a Piazza Duomo, con le stesse eccezioni per residenti, mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine. In Via Lavatoio e Via F. Milone, e all’intersezione di Via Milone con Via Curti e Piazza Duomo, sarà vietata la sosta con rimozione forzata dalle 16:30 alle 24:00 nei giorni indicati.

Il 21 luglio 2024, in occasione della processione, la circolazione sarà sospesa dalle ore 17:00 nelle seguenti strade: Piazza Duomo, Via Curti, Via Calabrici, Via Cortadonica, Via Tuostolo, Via Le Noci, Via Milone, Via Duomo, Viale Margherita, Via Pedagnali, nuovo complesso palazzine post-alluvione, Via Casasale, Via Padre Berardo Atonna, Via Casamonica Lungo, Via Casamonica, Via F.P. Pace, Via Ferrari, Viale Giovanni Paolo II, Via Chianche, Via Duomo, Via Lavatoio e Piazza Duomo.