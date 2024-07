Scafatese. In attesa di un top Fusco lavora sugli under

La Scafatese, una delle regine del calciomercato, deve completare la rosa attraverso diversi giocatori. Il tecnico Fabiano dovrebbe optare per il 4-3-3 o 4-2-3-1; la scelta dovrebbe essere quella di schierare gli under terzini ed in porta. Il direttore Fusco è a lavoro per dare ragazzi validi al tecnico in modo da avere tutti gli elementi a disposizione per disputare un grande campionato.

Si attende il colpo

Sicuramente manca ancora qualche over in difesa, ma i tifosi gialloblè sognano per il colpo in attacco. Dopo gli arrivi di Foggia, Albadoro, Palmieri, Lancioni e Gagliardi il patron Romano è pronto a far infuocare letteralmente la piazza con un colpo da 90; sulla lista ci sono i nomi di Amato Ciciretti, Carlos Embalo, Camillo Ciano e Ignacio Varela, con quest’ultimo che pare sia intenzionato a rimanere in Serie C.