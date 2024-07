Schianto nella notte: perde la vita un 23enne

Ancora una giovane vittima della strada in Campania, pochi giorni dopo la tragedia che ha visto la morte di quattro giovani a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto a Piano di Sorrento, in via Alberi, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita.

L’incidente

Questa notte, intorno alle 3:30, i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti in seguito a una segnalazione di incidente stradale in via Alberi. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane di 23 anni ha perso il controllo del proprio scooter, andando a schiantarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sorrento, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.