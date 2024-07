San Marzano sul Sarno: attivato il nuovo ripetitore per la linea telefonica mobile

SAN MARZANO SUL SARNO – È stato completato il lavoro di installazione e messa in funzione del nuovo ripetitore telefonico per la linea mobile, un’operazione che rappresenta un significativo miglioramento per la connettività della comunità locale. Grazie a questo intervento, i cittadini potranno godere di una copertura telefonica più efficiente, facilitando le comunicazioni quotidiane.

L’iniziativa è stata portata a termine dall’Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Annunziata, con il contributo fondamentale dell’assessore all’Innovazione tecnologica, Colomba Farina. “Si è concluso, finalmente direi, un percorso durato a lungo, proposto e avviato da me, un po’ di anni fa, con la predisposizione di un regolamento e gli atti iniziali necessari,” ha dichiarato Farina. Ha inoltre ringraziato la precedente amministrazione e l’ex assessore Angela Calabrese per il loro impegno nel proseguire il progetto.

L’assessore Farina ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica, evidenziando che “San Marzano sul Sarno è connesso al pari delle altre città. Un passo avanti in un’era completamente digitale”. Tuttavia, non si è trascurato il rispetto delle normative in materia di emissioni elettromagnetiche. L’assessore, in accordo con il sindaco Annunziata, ha richiesto al dipartimento provinciale dell’Arpac di Salerno e all’Unità operativa Agenti Fisici dell’Arpa Campania di effettuare controlli sulle emissioni del nuovo ripetitore, per garantire la salute dei cittadini.