San Valentino Torio: Gigi Finizio per la Festa di Maria SS. della Consolazione

La città di San Valentino Torio si prepara a vivere un evento straordinario in occasione della festa in onore di Maria SS. della Consolazione. Quest’anno, dal 31 agosto al 3 settembre, la comunità sarà animata da quattro serate di fede, devozione e celebrazioni che culmineranno con il grande concerto di Gigi Finizio, previsto per lunedì 2 settembre alle ore 21.30 in Piazza Amendola.

Il Sindaco Michele Strianese e l’Amministrazione Comunale, insieme al Parroco Don Alessandro Cirillo e al Comitato per i Festeggiamenti, hanno lavorato instancabilmente per organizzare un programma ricco e variegato. Dopo il successo degli eventi precedenti con Sal Da Vinci nel 2023 e Andrea Sannino nel 2022, l’arrivo di Gigi Finizio promette di essere un momento indimenticabile per tutti i partecipanti.

Il concerto di Gigi Finizio, che ha già entusiasmato il pubblico di San Valentino Torio durante la sua esibizione all’AGRODOC nel settembre 2023, sarà il fulcro delle celebrazioni. La presenza dell’artista, noto per il suo talento e la sua passione, è stata fortemente sostenuta dal Sindaco Strianese e dall’Amministrazione Comunale, desiderosi di offrire alla cittadinanza un evento di grande rilievo.

Le celebrazioni in onore di Maria SS. della Consolazione non si limitano alla musica. Le quattro serate saranno arricchite da luminarie d’artista, eventi religiosi, processioni e spettacoli che riflettono la devozione e la tradizione della comunità. Il Parroco Don Alessandro Cirillo e il Comitato per i Festeggiamenti hanno collaborato strettamente con le autorità locali per garantire il successo della manifestazione.

“Abbiamo voluto una serata speciale per tutti, e il concerto di Gigi Finizio sarà sicuramente un momento magico,” ha dichiarato il Sindaco Michele Strianese. L’entusiasmo è condiviso anche dagli assessori Enzo Ferrante, Raffaella Zuottolo e Rosanna Ruggiero, che hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra le istituzioni e la comunità per la riuscita dell’evento.